Spari dall’auto con una carabina | baby gang ferisce 7 persone

(Di lunedì 9 settembre 2024) Terracina, 9 settembre 2024 – A bordo di un’auto hanno aperto il fuoco: panico fra Terracina e San Felice Circeo dove, nel weekend appena trascorso, cinque ragazzi hanno sparato con unaad aria compressa. Sette i passanti feriti. Il gruppo è stato rintracciato dai carabinieri dopo una “caccia” durata circa un’ora e lo hanno bloccato, in via Tittoni al Circeo. Una delle cinquea bordo è riuscita a darsi alla fuga. Nel veicolo i carabinieri hanno rinvenuto, oltre alla, anche un coltello multiuso, proiettili in metallo e due grammi di cocaina. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.