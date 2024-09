Sky Sport Tennis ? in diretta WTA 500 Guadalajara e WTA 250 Monastir su Sky e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jannik Sinner trionfa agli US Open e su Sky. Il match conclusivo in streaming su NOW dell’ultimo Slam dell’anno tra l’azzurro e Taylor Fritz - indalle 20 su SkyUno e Sky- ha registrato il terzo miglior ascolto di sempre per un incontro disu Sky, con 1 milione 466 mila spettatori medi in Total Audience*, il 7,4% di share tv e 2 milioni 626 mila spettatori unici**. Ascolti che si impennano in occasione del match point decisivo, con un picco di oltre 1 milione 800 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* e il 9,8% di share tv.La finale di Flushing Meadows è stata un successo anche sul sito Sky.it e sugli account social ufficiali di Sky: la sezioneè stata la più visitata sul sito, raggiungendo 441 mila Utenti Unici, 2.6 milioni di Pageviews e 486 mila Video Views. A livello social la finale ha realizzato 1.