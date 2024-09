Molestavano le vicine due donne condannate per stalking Dovranno pagare 20mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Villafranca (Massa-Carrara), 9 settembre 2024 – Erano già statepernei confronti di una vicina di casa. Nei giorni scorsi sono state raggiunte da nuova sentenza di condanna per lo stesso reato: due anni di reclusione e un risarcimento dinei confronti di un’altra condomina, è la pena inflitta con sentenza di primo grado. Madre e figlia, rispettivamente di oltre cinquanta e ottant’anni, originarie del modenese e residenti da anni a Villafranca, sono statepernei confronti di altrettante due lorodi casa. “Siamo rimasti molto soddisfatti, perché si tratta di persone che non sono state più libere di vivere serenamente in casa propria. È stato un processo molto lungo in cui abbiamo dovuto sentire tanti testimoni” riferisce l’avvocato delle persone offese, Giulia Menoni.