Milan infortunio Ismael Bennacer | cosa succede con Kevin Zeroli e Silvano Vos? La situazione

(Di lunedì 9 settembre 2024)dovrà stare ai box per circa 3 mesi:Vos sono le soluzioni per Paulo Fonseca. Ecco la situazione L’dispalanca le porte per l’approdo in prima squadra di giovani come il nuovo acquistoVos e. Il centrocampista algerino, nel ritiro con la sua nazionale, ha accusato un problema fisico al polpaccio e i primi controlli hanno evidenziato una lesione di terzo grado al polpaccio, ovvero uno strappo. I tempi di recupero sono lunghi e si aggirano intorno ai 3 mesi di stop. Con il calciomercato chiuso (l’unica idea è l’arrivo di Rabiot, che però resta complicato a causa dell’ingaggio), ildovrà gestire il problema in casa e le soluzioni non mancano.