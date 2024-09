Mef mandato per un nuovo Btp 30 anni scadenza ottobre 2054

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a Barclyas Bank Ireland, Bnp Paribas, BofA Securities Europe, Citibank Europe e Société Générale Banking ilper il collocamento sindacato di unbenchmark a 30Btp -primo. Lo rende noto il Mef, spiegando che la transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. Il ministero precisa che, pertanto, le aste di Btp consuperiore ai 10previste per il 12 settembre prossimo non avranno luogo.