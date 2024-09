Maltempo a Bergamo Morla in piena In tutta la provincia strade allagate a Clusone frana in località Senda

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) È da ieri mattina (domenica 8 settembre) che sulla Bergamasca cade incessante la pioggia. E se le previsioni indicano un miglioramento vicino che porterà un po’ di respiro al territorio, la situazione sia nella città diche nelle valli inizia a destare preoccupazione. In città il torrentein Borgo Palazzo fa paura, con una portata d’acqua che rispetto alla normale quantità è aumentata a dismisura a causa delle torrenziali piogge delle ultime 24 ore. Anche in Borgo Santa Caterina, non distante da piazzale Oberdan, sono segnalati allagamenti, con video che mostrano un fiume intransitare per le vie del capoluogo. Ma sono numerose le segnalazioni di straripamenti in praticamente ogni quartiere della città.