La vittoria è per Totò Mazzarano Un tifo pazzesco è incredibile

(Di lunedì 9 settembre 2024) E’ un Massimo Gadda che esprime tutta la tensione e l’emozione vissute per questo ritorno ufficiale al Del Conero alla guida dell’Ancona: "Ho giocato cinque partite – spiega il mister nel dopo partita –, ieri sera, stamattina, prima della partita, durante e ora. Sono distrutto, è stata una giornata particolare per me, per Guerini, per Bruniera, per tutti, sono veramente cotto. Ma davvero una bella giornata, per tutti, un bell’inizio, anche se sappiamo che c’è un campionato intero da giocare, una squadra che può crescere, migliorare, da costruire ancora, una società che anch’essa deve crescere. Però è vero che era una giornata un po’ particolare. Sono passati tanti anni, è veramenteritrovarsi qui in un’altra veste per una partita ufficiale.