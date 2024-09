‘La strambata’ di Vegliani | Ineos ha svoltato con una modifica Adesso qualche dubbio c’è

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) LUNA ROSSA SI LECCA LE FERITE Una giornataccia. Ci sono state condizioni diverse da sabato. Oggi il vento era 9-10 nodi. Sicuramente l’incidente per cui non si muoveva il braccio che muove il foil ha creato preoccupazione, non avevano la mente libera in partenza. Quando parti così, se non trovi una strada per superare o un salto di vento, è veramente difficile. Sicuramente gli inglesi hanno iniziato il round robin con tanti problemi e lo hanno finito senza. I foil si possonore per il 20%. Loro li hanno resi un po’ più spessi, quindi sono più stabili in navigazione e non cadono più dal foil.ci sono 4-5 giorni di sosta, vedremo se i team porteranno ulteriori sviluppi. Di sicuro laai foil dei britannici fa parte dello sviluppo della barca, evidentemente era un percorso già stabilito. Qui non si improvvisa nulla.