Kathy Bates si ritira dopo una delusione ma Matlock sarà il suo ultimo ruolo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 9 settembre 2024)si è detta pronta arsi dalla recitazione, all’età di 76 anni,un Oscar vinto per Misery epiù di 130 ruoli tra cinema e tv e diverse interpretazioni a teatro, ma non prima di aver recitato nella nuova serie rebootche andrà in onda sulla CBS dal 22 settembre.è Anne Wilkes in Misery non deve morireCome scrive il New York Timesha spiegato cheuna– nello specifico un film che non è andato in porto, ma non ha voluto specificare quale – ci era rimasta così male, anche in seguito ad una riflessione generale sulle condizioni attuali dell’industria del cinema, che aveva annunciato ai suoi agenti che si sarebbeta.qualche settimana però, i suoi agenti le hanno fatto avere una sceneggiatura che lei ha iniziato a leggere con interesse, si trattava del reboot di