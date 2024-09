Israele-Italia 1-2 | gol assist migliore in campo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 9 Settembre 2024 23:09 di Giancarlo Spinazzola1-2 nella seconda giornata della Nations League: azzurri a punteggio pieno nel girone, i marcatori della gara L’vince anche la seconda gara del gruppo 2 della Lega A di Nations League. Gli Azzurri, dopo il 3-1 rifilato alla Francia – anche in modo inaspettato – ha superato anche. Un punteggio, quello di 2-1, che probabilmente non rispecchia quanto visto in. Un dominio pressocché totale da parte dell’che ha aperto le marcature al 38? con Frattesi. Asse tutto nerazzuto per il gol, condi Dimarco e gol di petto del centrocampista ex Sassuolo, alla sua seconda rete consecvutiva in Nazionale dopo la rete alla Francia. Nella ripresa, poi, il 2-0 al 62? con Kean bravo ad essere il più lesto di tutti a spedire in rete la respinta di Gerafi su tiro di Raspadori.