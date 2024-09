Incidente sulla Pontina | lunghe code e disagi all’altezza di Spinaceto Code fino a 7 km

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 9 settembre 2024) La settimana si è aperta con notevolia causa di un graveavvenuto questa mattina,di, in direzione Roma. Dalle prime ricostruzioni, un’auto si sarebbe schiantata contro un guardrail, provocandone l’abbattimento. Traffico bloccato echilometriche L’ha causatochilometriche per oltre 7 km in direzione della Capitale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, tra cui la Polizia Locale, che sta indagandodinamica del sinistro e ha avviato i rilievi per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità quanto prima. L'articolodia 7 km proviene da Dayitalianews.