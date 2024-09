Ghisa piove negli spogliatoi del Radiomobile | Comandi fatiscenti e nessuna attenzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Se fino a qualche settimana fa il problema era il caldo insopportabilegenerato dal malfunzionamento degli impianti di climatizzazione (cronicamente fuori uso), nei giorni scorsi gli agenti deldella polizia locale di stanza in via Custodi si sono ritrovati alle prese con le infiltrazioni d’acqua. Come mostrano alcuni video, isono stati costretti a piazzare secchi e bacinelle in vari punti dei locali, sia vicino agli armadietti che su alcune panche, per evitare che l’acqua che gocciolava dalle tubature allagasse completamente il pavimento. E il Sulpl segnala che la questione non riguarda soltanto la sede del, ma anche quelle di alcunidecentrati.