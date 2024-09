F1 e MotoGP Le mani americane sulla proprietà delle categorie ma mancano i piloti Il talento non si compra a suon di dollari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il recente appiedamento di Logan Sargeant fa sorgere spontanea una riflessione. La Williams si è giocata la carta del “pilota americano”, ragionando sul fatto che la categoria è diStars&Stripes. Purtroppo per il team di Grove, il ventitreenne di Fort Lauderdale si è rivelato un autentico “buco nell’acqua”, non essendo mai riuscito ad adattarsi alla massima categoria automobilistica. La F1 sta assumendo quella dimensione “statunitense” che in tanti si auguravano raggiungesse (almeno quattro team in lotta per vincere ogni gara, valori fluidi e rapporti di forza a geometria variabile). Cionondimeno, la prospettiva di avere un pilota stelle-strisce di grido si fa sempre più remota. In generale, se si parla di ruote scoperte, gli americani patiscono un po’ in ogni dove. Anche l’IndyCar, la “loro versione della F1”, stanno soffrendo.