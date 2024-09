Endless Love | tutto quello che ci aspettiamo dalla seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 9 settembre 2024)che ciKara sevda tradotto significa amore nero. Ma, andando oltre la traduzione letterale, questo termine ingloba l’essenza di un amore lacerante, impossibile, pericoloso, tragico. Un amore di questa intensità lega Nihan e Kemal, protagonisti della nuova dizi turca(titolo originale Kara Sevda, per l’appunto), in onda su Canale 5 e disponibile su Mediaset Infinity. Lo show mette in scena unastory tormentata e ostacolata, in cui la felicità è solo un orizzonte irragiungibile, e a questo aggancia altri fili tematici di grande rilevanza attuale quali la manipolazione psicologica e l’abuso di potere, sia sociale che relazionale.