Dl sicurezza | emendamento Fi ‘differimento obbligatorio pena per madri bimbi neonati’

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) – Forza Italia ha presentato unal dlsul tema delledetenute. L’, rispetto al testo, ripristina il differimentodellaper ledi bambini neonati (di età compresa tra gli zero e i 12 mesi) e quindi il rinvio del carcere, “in modo che nessun bambino debba passare i primi mesi dietro le sbarre”, spiegano gli azzurri nella relazione introduttiva dell’. La proposta di modifica di Fi (che porta le firme dei deputati Paolo Emilio Russo, Annarita Patriarca e Rita Dalla Chiesa) “porta però un elemento nuovo”, che “serve a togliere impunità per le recidive, che hanno utilizzato le gravidanze in serie come strumento per continuare a rimanere libere e commettere reati”: il magistrato in questo caso deve infatti operare una valutazione.