A Firenze interventi in viale Strozzi e Stradone di Rovezzano

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Sono diversi i lavori stradali che scattano da oggi, 9 settembre, a. In, da oggi, sarà effettuata la sostituzione di un chiusino dell’acquedotto nella corsia delproveniente da via Valfonda. La corsia sarà chiusa da via Dionisi a via della Fortezza. Per consentire la viabilità alternativa è stata disposta una serie di ulteriori provvedimenti, ovvero: cambio di senso sulla direttrice via Dionisi-piazza del Crocifisso verso via del Pratello; cambio di senso in via del Pratello da piazza del Crocifisso a via della Fortezza. Percorso alternativo per i veicoli autorizzati provenienti dalatoFratelli Roselli e diretti inlato via Rodolfo:-via Dionisi-piazza del Crocifisso-via del Pratello-via della Fortezza.