Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 09:30 (Di domenica 8 settembre 2024) Viabilità 8 SETTEMBRE 2024 ORE 09.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioENE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL FERMO DIE MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POITRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA PASSIAMO AGLI EVENTI AD OSTIA, PROSEGUE FINO AL 23 SETTEMBRE L’EVENTO “WORLD SKATE GAMES 2024”, PERTANTO RESTARERÀ CHIUSA VIA DELL’IDROSCALO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASANA E VIA DELLA MARTINICA. DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LA LINEA BUS 05 IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, RIAPERTA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. PROSEGUE IL CONSUETO ORARIO CON LA CHIUSURA ANTICIPATA ALLE 21 DELL’INTERA LINEA DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 08:30 - 30 INTERDETTO IL TRANSITO SULLA REGIONALE 411 DIR DI CAMPOCATINO TRA GUARCINO E CAMPOCATINO NELLE DUE DIREZIONI AD AUSONIA AL FINE DI CONSENTIR ELO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “PER I VEICOLI DI AUSONIA” ATTIVO UN DIVIETO DI TRANSITO PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI SU VIA ROMA, PIAZZA MUNICICPIO E STRADE LIMITROFE SPOTIAMOCI A ROMA IN OCCASIONE DELL’81°ANNIVERSARIO DELLA DIFESA DI ROMA PREVISTI EVENTI CELEBRATIVI IN ZONA SAN PORTA SAN PAOLO, PIRAMIDE E OSTIENSE TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL3 ROMA VITERBO/ROMA -ATTIGLIANO -VITERBO ULTIMO GIORNO DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E CESANO DI ROMA A SEGUITO DELLE MODIFICHE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, ATTIVI PERTANTO BUS SOTITUTIVI DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ 8 SETTEMBRE 2024 ORE 07. 20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIOENE SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA PRINCIPALE STRADE EAUTOSTRADE DELLA REGIONE, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL FERMO DIE MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POITRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA PRESTAR WEATTENZIOEN SJULLA FIRENZE ROMA TRA FABRO E ORVIETO A CAUSA DI UN INCICDNETE AVVENUTO AL KMM 436 IN DIREZIOEN ROMA PASSIAMOA GLI EVENTI A ROMA IN OCCASIONE DELL 81° ANNIVERSARIO DELLA DIFESA DI ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 19:30 - IN REGIONE L’AGITAZIONE COINVOLGE COTRAL, DUNQUE, NEGLI STESSI ORARI POSSIBILI STOP PER I BUS EXTRAURBANI E FERROVIE METROMARE E ROMAVITERBO PER QUANTO RIGUARDA TRENITALIA LO SCIOPERO INIZIA ALLE ORE 3 DI DOMENICA 8 SETTEMBRE E PROSEGUIRÀ FINO ALLE 2. 00 DI LUNEDÌ 9 SETTEMBRE INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO DA MERCOLEDÌ 11 ENTRERÀ IN VIGORE IL NUOVO ORARIO DI ESERCIZIO LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA. romadailynews
- Allerta idrogeologica arancione e gialla per temporali e piogge diffuse: le disposizioni del COC - ... emesso da Regione Liguria dalle ore 00.00 alle ore 15.59 di domenica 8 settembre, e comunque fino ... pannelli a messaggistica variabile disposti lungo la viabilità principale e paline alle fermate ... smartune.genova
- AV, FS Jonica e SS106, Sasso (Lega): "Salvini per lo sviluppo infrastrutturale della Calabria" - Entro il 2025, saranno pronti i primi 18 chilometri, che rappresenteranno un importante passo avanti per la viabilità della regione, collegando finalmente in modo più rapido e sicuro il nord - est ... citynow
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