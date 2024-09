Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024)8 SETTEMBREORE 09.20 VALERIA VERNINI UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCOENE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA, SPOSTAMENTI AGEVOLATI DAL FERMO DIE MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POITRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA PASSIAMO AGLI EVENTI AD OSTIA, PROSEGUE FINO AL 23 SETTEMBRE L’EVENTO “WORLD SKATE GAMES”, PERTANTO RESTARERÀ CHIUSA VIA DELL’IDROSCALO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASANA E VIA DELLA MARTINICA. DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LA LINEA BUS 05 IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, RIAPERTA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. PROSEGUE IL CONSUETO ORARIO CON LA CHIUSURA ANTICIPATA ALLE 21 DELL’INTERA LINEA DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ.