VenezuelaGonzalez è fuggito in Spagna

(Di domenica 8 settembre 2024) 20.15 "Edmundo Gonzalez Urrutia, eletto presidente del Venezuela, ha lasciato il Paese e si trova in". Così il leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado. Gonzalez cerca asilo politico, fa sapere Madrid. "La sua vita era in pericolo, spiega Machado, le minacce,mandati di arresto, tentativi di ricatto dimostrano che il regime non ha scrupoli per zittirlo". Lui (giurerà a gennaio da presidente) "combatterà da fuori a fianco della nostra diaspora. Io continuo a farlo qui, al vostro fianco", conclude Machado.