Triathlon Bianca Seregni sesta davanti a Verena Steinhauser nella tappa di Coppa del Mondo a Karlovy Vary

(Di domenica 8 settembre 2024) Il circuito della World Cup 2024 diè ripartito dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 con ladi, in Cechia, su distanza olimpica:gara femminile sono arrivati per l’Italia il sesto posto died il settimo digara ceca, che prevedeva 1.5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa, il successo è andato alla neerlandese Maya Kingma, che ha dominato la gara con il tempo finale di 2:05:23, precedendo di oltre due minuti la padrona di casa ceca Petra Kurikova, seconda in 2:07:43.