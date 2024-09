Sottopasso ferroviario Da domani via ai lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) È stata pubblicata l’ordinanza del Comune di Vaiano con le modifiche alla viabilità per idella Rete Ferroviaria Italiana aldi via Borgonuovo,che rientrano nel potenziamento della linea Bologna-Prato. Il cantiere delle Ferrovie si aprealle 8, il termine deiè previsto per il 18 ottobre. Per tutto questo periodo la circolazione stradale sarà interrotta sia per le auto che per i pedoni nel tratto di via Borgonuovo compreso fra l’intersezione con via di Vittorio e l’intersezione con via Ferrata. Nel tratto di via Borgonuovo compreso tra l’intersezione con via de Gasperi che fronteggia l’isola ecologica ed è a lato del cimitero e l’intersezione con via Ferrata, la circolazione di auto e pedoni sarà consentita solo ai residenti di via Ferrata con doppio senso di circolazione (normalmente la strada è a senso unico).