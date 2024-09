Nani su Bijol | Inter? Devono aspettare Mai considerata nessuna offerta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) In casa, nel corso dell’estate, è stato accostato anche Jaka. Il difensore dell’Udinese, ad oggi, è incedibile come spiegato dal dtin un’vista a il Messaggero Veneto. MERCATO – Con il mercato estivo chiuso e il calcio giocato che sta entrando nel vivo, si può finalmente tirare una linea decisiva e archiviare le operazione andate in porto. Per le trattative invece che sono saltate, ci sarà sicuramente tempo di riparlarne a gennaio o nella prossima estate. Per quanto riguarda l’infatti, si potrebbe continuare a parlare di Jaka, difensore dell’Udinese spesso accostato ai nerazzurri. Trattativa alquanto difficile visto anche l’esse dell’Udinese a tenerlo stretto in rosa. Nelle scorse ore, ci ha pensato il direttore tecnico dell’Udinese Gianluca, che si è espresso così sulle colonne del Messaggero Veneto.