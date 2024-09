Meteo maltempo in arrivo | oggi temporali e temperature giù Allerta arancione in sei Regioni

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) (Adnkronos) –inda, domenica 8 settembre 2024, conin calo su tutta Italia. La pia fa scattare l’per rischio di nubifragi in Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Toscana, secondo il bollettino della Protezione Civile. L’massiccio della pia è associato ad un rischio idrogeologico, conper la tenuta dei fiumi, nelle stesse 4a cui si aggiungono anche Friuli Venezia Giulia e Veneto. Ilsi farà largo ora dopo ora, come dimostra il lungo elenco diin cui scatterà l’gialla per i: zone dell’Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia, della Liguria e della Lombardia, della Marche e del Piemonte, della Sardegna e della Toscana, dell’Umbria e del Veneto.