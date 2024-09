La stagione entra nel vivo Dall’Atalanta fino al Milan Viola la verità in 20 giorni Da domenica si fa sul serio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024)al, con in mezzo diversi altri appuntamenti significativi. Quando la Fiorentina riprenderà la propria marciaprossima da Bergamo (ore 15) si troverà di fronte una seconda fase digià molto importante. Non tanto per il numero di partite quanto per il livello delle avversarie in campionato. La buona notizia è che la Conference League comincerà soltanto il 3 ottobre. Altra novità rispetto allo scorso anno. Via prima a Champions League ed Europa League, la terza competizione europea prenderà avvio per ultima. Questo significa che fin lì Palladino avrà a disposizione la settimana canonica per gli allenamenti. Sarà di fatto l’ultimo periodo perché dopo la sosta di ottobre la squadra rimbalzerà da una partita all’altra ogni tre, come ormai è abituata da diverse stagioni.