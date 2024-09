Kyrgios e il post sessista su Kalinskaya | rivolta sui social

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Nickcome spesso accade continua a mettersi in luce negativamente e le polemiche si susseguono giorno dopo giorno. L’australiano su X in queste due settimane ha preso più volte una dura posizione nei confronti di Jannik Sinner dopo la vicenda della positività al clostebol, finendo poi per sfociare anch in sfottò e provocazioni varie. L’ultimo, ieri, quando ha chiesto ai suoi followers di indicare un favorito per la finale degli US Open e – se accanto al nome di Fritz c’erano due simboli degli Stati Uniti, accanto a quello dell’azzurro, oltre alla bandiera italiana, c’erano un flacone e un guanto. Un chiaro riferimento a quanto accaduto a Indian Wells lo scorso marzo. Sotto il sondaggio, tra i commenti c’è chi risponde alla provocazioneando una foto dello stessocon la sua ex compagna Anna, ora insieme allo stesso Sinner.