Jango e il calzino sospeso | avventure di una famiglia su Marte

(Di domenica 8 settembre 2024) ENTRA IN CASA MARSITI IL CANE Nell’anno 3560, gli animali erano scomparsi da centinaia di anni. Durante gli anni di carestia mondiale, prima delle bonifiche su, la gente li aveva sbranati e mangiati tutti. Solo i gatti, con le loro sette vite, avevano resistito per circa 100 anni. Poi era stata introdotta la politica degli allevamenti integrati di insetti, ragni, pidocchi – anche quelli crociati – e succulenti lombrichi. Circa 200 anni prima, la “Domestic Animals Ltd.” aveva ricreato, biologicamente e automaticamente, i fedeli e affettuosi animali, cani e gatti, che erano mancati per centinaia di anni a bambini, anziani, zitelle e a tutti quanti. Grazie allo stipendio altamente remunerativo che Mana aveva raggiunto, in quanto rappresentante del consiglio “circostrizionale” (con la “t” aggiunta per le direttive!) d’Europa, lasi era potuta permettere un cane.