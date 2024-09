Incendio devasta un appartamento paura a Cortona Arrivano i vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024)(Arezzo), 8 settembre 2024 –, in località Il Riccio, per unscoppiato intorno alle 21 di ieri sera. Ideldel distaccamento di Arezzo sono intervenuti per domare le fiamme all’interno di un’abitazione che fa parte di una casa bifamiliare. Grazie al tempestivo lavoro dei pompieri, il rogo non si è propagato al piano superiore. L’ha comunque subito ingenti danni ed è stato dichiarato inagibile così come quello che si trova di sopra. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma sul posto sono arrivati anche gli uomini del 118 e i carabinieri. Si indaga sulle cause.