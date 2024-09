In Lombardia l’aria è sempre più malata | caldo traffico e allevamenti mandano l’ozono fuorilegge

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Milano – Smog fotochimico: Brescia, Bergamo e Lecco da record per giorni di superamento delle concentrazioni di ozono. A fare il punto, al termine della stagione estiva che, tipicamente, è quella in cui si ha l’impennata di questo gas nelper effetto proprio del, è Legambiente, nel giorno ( 7 settembre) in cui le Nazioni Unite celebrano la giornata mondiale perpulita. Osservati speciali di quest’anno sono i cosiddetti “inquinanti climatici a vita breve“ (Short Lived Climate Polluters), cioè quei gas climalteranti, diversi dalla CO2, che permangono in atmosfera per periodi più brevi, che determinano sia impatti sulla salute che sul clima. Ridurre le emissioni di questi gas può determinare benefici climatici a breve termine, in quanto si degradano in breve tempo (mentre la CO2 resta in atmosfera per secoli, una volta immessa).