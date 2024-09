I Domenicani dello storico Piagno è un’opera essenziale | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 8 settembre 2024) Roma, 8 set – Lodare, Benedire, Predicare tra il 1300 e il 1452: i Frati Predicatori del Tardo Medioevo come nostri contemporanei. Il librodomenicano Angelo Ottavianofa rivivere le gesta, sempre attuali, deinell’Italia del Nord tra il Trecento e il Quattrocento, senza sconti o apologie. Il beneficio più grande per il lettore? Aiutarci a riscoprire il Petrarca che è in ognuno di noi. La mappatura del Novecento italiano conosce un numero di declinazioni pressoché inesauribile. Per districarsi nella ridda infinita di gruppi, gruppuscoli o monadi, non serve accorrere sotto le insegne del «Secolo breve» (Hobsbawm) o del «Secolo sterminato» (Veneziani). Accelerate o decelerate quanto vi pare, tanto non sfuggirete al trinomio «prima, durante e dopo», fondativo di ogni epoca storica.