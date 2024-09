Ezio la scrittura che seduce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024)carissimo, era dai precedenti romanzi, come Fifty-Fifty, o L’imitazion del vero che mi tenevo fra le dita i complimenti per la bellezza della tuae l’arguzia del pensiero. Un pensiero talmente sagace da essere seduttivo. Sì,, la tuante. E voglio complimentarmi anche con Giovanni Turi, direttore editoriale di TerraRossa che ti pubblica. L’incontro fra un autore e un editore non è mai dovuto al caso. Il tuo Grave disordine con delitto e fuga ci racconta dell’ingegnere De Rossi, giovane manager di successo, e Michelangelo detto per brevità Jimmy, bellissimo fattorino adolescente alle sue dipendenze e che sparge fascino e seduzione a piene mani. Se ne sia consapevole o meno, lo capiremo solo alla fine del romanzo. La bellezza assoluta sconvolge, hai ragione, e spesso è un mezzo di successo, ricatto, prsa merce di scambio.