Ballando Milly Carlucci cambia cast maestri | chi resta chi va e new entry

(Di domenica 8 settembre 2024) La nuova edizione dicon le Stelle, in programma per sabato 28 settembre 2024, si avvicina sempre più e il pubblico è già in fermento per scoprire le sorprese chee il suo team hanno in serbo. Oltre ai concorrenti, che sono già stati annunciati, una delle componenti più importanti del talent di ballo è rappresentata daidi danza. Sono loro, infatti, che accompagnano e preparano i personaggi in gara.di: chi è stato fatto fuori, chi torna e chi sono le new-Per la nuova edizione, ildeidicon le Stelle subisce una piccola ma significativa rivoluzione. Tra i volti noti che torneranno sul palco ci sono Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Luca Favilla e Angelo Madonia.