Venezia Moretti ritira il premio e aizza gli animi contro il governo | Tax credit pessima legge

(Di sabato 7 settembre 2024)incorona Pedro Almodóvar. Il Leone d’Oro della 81esima Mostra del Cinema va a The Room Next Door, il primo film in lingua inglese del maestro spagnolo. Protagoniste della pellicola, incentrata sul delicato tema dell’eutanasia, sono Tilda Swinton e Julianne Moore, che interpretano due amiche di vecchia data che si ritrovano a causa di un evento tanto estremo quanto inaspettatamente dolce. Il Leone d’Oro ad Almodovar. L’Italia festeggia con “Vermiglio” di Maura Delpero L’Italia festeggia con Vermiglio di Maura Delpero, che conquista il Leone d’Argento – Grandella Giuria. Ambientato durante l’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, il film racconta la storia di una famiglia che, paradossalmente, vede la propria serenità minacciata proprio nel momento in cui il mondo ritrova la pace, a causa dell’arrivo di un soldato in cerca di rifugio.