US Open 2024 primo trionfo Slam per la coppia Purcell Thompson

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Maxe Jordanpossono finalmente festeggiare: sono i campioni del torneo di doppio agli US. Il duo australiano riesce a conquistare il titolosoltanto pochi mesi dopo essersi fermati a un passo dal trionfare a Wimbledon, quando vennero sconfitti dopo non aver concretizzato tre match points nella finale persa contro Heliovaara e Patten. Ci riescono invece a New York, superando con il punteggio di 6-4 7-6(4) latedesca formata da Krawietz e Puetz, i quali avevano eliminato dal torneo i nostri Bolelli/Vavassori. Anche oggi i due australiani hanno rischiato nel finale, quando sul 6-4 5-4 hanno servito per il match ma subito il break a causa di un game pessimo da parte di. Per loro fortuna, giunti al tie-break, sono riusciti a chiudere in due set. USper laSportFace.