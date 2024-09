Tutti i vincitori della Mostra del Cinema di Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 7 settembre 2024) Dopo un’edizione 2023 particolarmente tranquilla e funestata dagli scioperi del settore, l’81esimadeldiè stata un ritorno alla forma piena di star, di titoli e di glamour per la più antica vetrinatografica del mondo, con innumerevoli attori premiati con l’Oscar (Nicole Kidman, Adrien Brody, Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Angelina Jolie, Tilda Swinton, Julianne Moore) e registi premiati con il Leone d’Oro(Todd Phillips, Alfonso Cuarón) che si sono riversati al Lido per aggiudicarsi i premi più importanti di quest’anno. Ecco i premi dell’81esimadeldiNella serata di apertura, la leggenda delSigourney Weaver ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera per il suo impressionante lavoro dell’ultimo mezzo secolo, che spazia da Alien e Working Girl a Gorillas in the Mist e Avatar.