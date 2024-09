Tremendo incidente | la serata con gli amici finisce in tragedia e Nicola muore a 30 anni gli altri 2 gravi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2024)mortale alle ore 4 sulla A30 Caserta-Salerno. Nel violento impatto tra un’auto e un camion, nei pressi dello svincolo di Castel San Giorgio, ha perso la vita un ragazzo di 30di Solofra, in provincia di Avellino, che viaggiava a bordo della vettura con dueche sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Si chiamavaCucciniello e aveva 30. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Sul luogo dell’sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.