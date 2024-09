Si cercano volontari per aiutare gli animali | la chiamata dell’Enpa di Monza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024)– Hanno bisogno di tutto, non solo di coccole e di giochi. Serve chi pulisce i box, chi prepara e distribuisce le pappe, chi raccoglie le deiezioni, chi li accompagna durante le piccole passeggiate quotidiane all’interno del rifugio. Sono tanti i bisogni e le necessità delle centinaia di(non solo cani e gatti) accolti nel rifugiodi. Così che al termine dell’estate dall’Ente nazionale protezionedi via San Damiano parte il reclutamento dei. Una ““ che vede come protagonisti non i soliti cani e gatti ma anche galline, tacchini, asini e pony. Ricordando però che nel rifugio monzese ci sono anche capre, tartarughe, pappagalli, uccelli, criceti e persino un pitone. Giorgio Riva, presidentedi, quest’estate ha avuto il suo bel da fare nelle numerose attività del rifugio che ha visto un’impennata di abbandoni.