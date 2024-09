Rodri ricorda il gol all’Inter | 99 volte su 100 Bernardo non crossa per me Quella volta sì

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) “Il gol nella finale di Champions del 2023 non era calcolato, è arrivato per una sensazione, frutto dei vent’anni di calcio, da quando giocavo in giardino da piccolo. Quandohato, ero molto distante dall’azione, dai replay in tv non mi si vede nemmeno. Non c’era davvero possibilità che il pallone mi arrivasse. Sarei dovuto stare fermo, ma ho fatto un passo verso l’area, non so il perché. Perché 99su 100nonper me“. Cosìin un’intervista a The Players’ Tribune racconta il gol in finale di Champions League dello scorso anno, quando la sua rete è bastata al Manchester City per battere l’Inter. “Una voce mi ha detto ‘questa è la tua occasione’ – ha aggiunto il centrocampista –. Ho fatto un passo avanti. La palla è stata deviata, quindi se non avessi fatto un passo avanti, sarei arrivato in ritardo.