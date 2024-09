Primavera L’emozione cresce | Byar e compagni si preparano al debutto con lo Shakhtar

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Un pareggio, una vittoria e una sconfitta. E’ iniziato così il cammino delladi Claudio Rivalta, 2 punti in più del Bologna dei grandi e segnali che molti hanno indicato come incoraggianti nonostante la partita persa contro la Roma nell’ultimo turno. I baby rossoblù hanno offerto una prestazione solida anche contro i giallorossi e seppur con qualche sbavatura non hanno sfigurato contro i vicecampioni d’Italia, tentando con un forcing finale di strappare il pareggio (2-1 il risultato finale). Una base solida per impostare una stagione che vedrà per la prima volta laimpegnata nella Youth League, la Champions League riservata alle squadre under 19.