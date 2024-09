Nico Gonzalez la Juve ora trema | le sciagure della sosta per le Nazionali

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Cara vecchia, rieccoci, non ci eri mancata per niente. Ormai è una consuetudine con cui abbiamo imparato a dover fare i conti: non fai in tempo a goderti l'avvio del nuovo campionato che alla terza giornata, puntuale come le tasse, arriva lo stop forzato. C'è la Nations League, questa meravigliosa competizione cui la maggior parte dei tifosi non ha ancora trovato un senso. La verità è che quando arriva lasi sa solo che si ferma il campionato, basti pensare che in molti neanche sapevano che ieri avrebbero giocato Italia e Francia l'una contro l'altra, mentre tra quelli che lo sapevano c'è stato comunque chi ha scelto di guardare Sinner. Queste soste rendono felici solo i ct, ormai è comprovato, certo è comprensibile anche il loro punto di vista: hanno sempre poco tempo per mettere insieme un gruppo e renderlo affiatato per le partite che contano.