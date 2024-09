Mamma è sparita Alba esce da casa e non fa più rientro dopo giorni la scoperta horror

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) La famiglia di una donna trovata morta in mezzo ai boschi nella Carolina del Nord è alla disperata ricerca di risposte sulla sua misteriosa morte, poiché ritiene che ci sia stato un atto criminale e afferma, in una dura dichiarazione alla polizia, che “quello che è successo è una zona grigia”. Il 16 luglio l’ ufficio dello sceriffo della contea di Brunswick ha scoperto il corpo scomparso della trentaduenneJo Doreen Wade in una zona boscosa al largo di Colonial Landing in Boliviache ne era stata denunciata la scomparsa . Gli investigatori non hanno chiarito se Wade fosse stata uccisa , affermando semplicemente che era “deceduta” e che l’indagine “rimane aperta e in corso”, aggiungendo che “non c’è pericolo per il pubblico”. La polizia non ha ancora stabilito la causa della sua morte, ma i cari di Wade affermano di credere che ci sia stato un gioco scorretto.