Mamma aiutami sono in ospedale Raffica di telefonate truffa agli anziani

(Di sabato 7 settembre 2024) ", sto male. Mi hanno ricoverato in. Sto vomitando sangue". Una telefonata arrivata alle 11 di sera. Un tuffo al cuore per la signora, 74 anni, residente a Vaiano, che lì per lì ha pensato veramente si trattasse di sua figlia. Fortunatamente la vittima della telefonataldina non è caduta in trappola, anzi, ha smascherato la balorda. "Aveva una voce diversa da quella di mia figlia, più rauca – dice l’anziana – ma quando ho sentito ’sto male’, miagitata e spaventata. La ragazza continuava a piangere e a dirmi solo ’aiuto’, ’sto male’. Più parlava e più mi rendevo conto che non si trattava di mia figlia. Le ho risposto che non era mia figlia e ho chiesto che cosa volesse da me. A quel punto ha attaccato". Un bello spavento per l’anziana che si è accertata subito delle condizioni della figlia (che stava bene).