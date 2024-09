La sfida passa dalle vallate Modigliana la Lega ospita Ugolini De Pascale coi sindaci del Montone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) In attesa delle liste con i nomi per il consiglio, la campagna elettorale per le Regionali (si voterà il 17 e 18 novembre) sta entrando nel vivo. Stasera la candidata governatrice del centrodestra, Elena, sarà aper la festa della, insieme al deputato Jacopo Morrone, segretario romagnolo del Carroccio. L’appuntamento è alle ore 20 nell’area di via Foro dei Tigli (lo stand gastronomico aprirà alle 18.30; a seguire21.30 la musica col gruppo Roger). Elena, ex sottosegretaria all’Istruzione e preside di un liceo di Bologna, sarà intervistata davanti al pubblico (e con lei Morrone) dal caposervizio del Carlino Forlì Marco Bilancioni. Sarà l’occasione per capire come la Regione potrebbe affrontare nei prossimi cinque anni i temi del territorio.