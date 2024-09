Dimarco sui social | Aspettavo questo momento da due mesi Ho tanta voglia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Federicosubito dopo la vittoria dell’Italia contro la Francia, si espresse suiricordando i duedi estate passati a ricordare la brutta esperienza in Germania all’europeo.– Archiviata la bella vittoria dell’Italia contro la Francia a Parigi, in casa Azzurri torna a splendere un po’ il sorriso dopo la cocente eliminazione a Euro2024. Federico, attraverso un post su Instagram, è tornato a parlare dell’estate appena conclusa dopo un nulla di fatto con la spedizione italiana in Germania per l’Europeo. Queste le parole dell’esterno dell’Inter che oggi si è reso protagonista di un super goal che ha permesso all’Italia di Spalletti di portarsi in parità intorno alla mezz’ora di gioco: «È da 2e 8 giorni che. La delusione dell’Europeo non si cancella con una partita.