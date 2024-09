Arezzo seconda sconfitta esterna consecutiva | il Pineto vince 3-1

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 7 settembre 2024) Il commento di Marco Rosatitrasfertaper l’e ancora tre goal al passivo. A differenza della gara di Pesaro, gli amaranto hanno mantenuto per gran parte del match l’iniziativa, ma il loro gioco è risultato sterile. Nonostante la costante presenza nella trequarti avversaria e oltre dieci calci d’angolo a favore (di cui otto nel primo tempo), l’undici di Troise è andato in rete solo su rigore con Pattarello al 91?, quando il risultato era ormai compromesso. Diverso l’atteggiamento dei padroni di casa: con tre tiri nello specchio della porta difesa da Trombini, ilha messo a segno una tripletta, sfruttando al massimo le occasioni create. Gli amaranto sono capitolati al 25’, quando Fabrizi ha girato in rete di testa un cross di Del Sole alla prima vera occasione per il. Si va al riposo con l’sotto di una rete.