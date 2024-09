Vuelta 2024 Roglic | Team ha voluto questa vittoria non è ancora finita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Ladella tappa non era prevista inizialmente. Ilha preferito provare a vincerla e ci sono riuscito. I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile e dovevo farlo anche per loro. Non èla lotta alla classifica generale. Domani ci sarà l’ultima tappa difficilissima e poi avremo la cronometro finale. Sono felice di essere riuscito a risalire dai cinque minuti di ritardo che avevo”. Queste le parole di Primoz, alfiere della Red Bull Bora-Hansgrohe, dopo lanella diciannovesima tappa, Logroño-Alto de Moncalvillo, dellaa Espana che gli ha consegnato la maglia rossa con 1’54” di vantaggio su Ben O’Connor.: “ha, non è” SportFace.