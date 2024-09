US Open 2024 Sinner questa sera in semifinale con Draper | Partita complicata per entrambi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024) New York, 6 settembre– Jannikoggi contro Jackinagli US. L’azzurro, numero 1 del mondo, affronta il britannico nel match in programma non prima delle 21 italiane a Flushing Meadows., reduce dal successo in 4 set nei quarti di finale contro il russo Daniil Medvedev, cerca un posto in finale nel torneo di New York. E lo fa in un match che, dopo una serie di nottate in bianco per i tifosi italiani, va in scena nella nostra primata. Davanti a sé avrà il 22enne, che sta giocando il miglior tennis della carriera: l’inglese ha sconfitto in 3 set l’australiano Alex de Minaur, per la prima volta approda in unadi un major e arriva alla sfida con l’azzurro senza aver lasciato nemmeno un set per strada. A prescindere dal risultato di oggi, si appresta a sbarcare nella top 20 del ranking Wta.