Turchia ed Egitto superano le divisioni nella visione dell’Islam | il sultano Erdogan e il faraone al Sisi sono di nuovo amici

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un altro storico incontro è avvenuto ad Ankara.capitale turca questa settimana è arrivato il presidente egiziano Abdel Fattah alper incontrare il suo omologo Recep Tayyip, dopo il riavvicinamento di questi ultimi mesi che ha posto fine a 11 anni di forte ostilità. Durante la visita del dittatore egizianostati firmati 17 accordi in campo commerciale, energetico e culturale e si è discusso dei conflitti a Gaza e in Libia. La “mia visita di oggi e prima ancora quella del presidenteal Cairo riflette la volontà comune di avviare una nuova fase dizia e cooperazione tra, sulla base del loro ruolo cardine nel contesto regionale e internazionale, in modo da soddisfare le aspirazioni dei nostri due popoli fratelli”.