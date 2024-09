Si parla di agriturismi risorsa da valorizzare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) All’interno della storica Fiera di Sant’Alessandro, l’Aic - Associazione Italiana Coltivatori - organizza ‘Agricoltura e Turismo: prospettive al 2030’. L’iniziativa, aperta a tutti, sarà l’occasione per presentare Penisola Verde, l’ente agrituristico di Aic, e si terrà oggi alle 16 in Sala Colleoni. Tra il 2007 e il 2022 l’offerta agrituristica in Italia è cresciuta del 45,8% (+63,3% in Lombardia), incontrando una forte domanda nazionale e internazionale. Nel 2022 oltre quattro milioni di arrivi sono stati registrati nelle strutture agrituristiche nazionali, di cui il 48,1% stranieri. In Lombardia 231.870 arrivi, cioè il 5,8% del totale, includono il 43,1% di visitatori esteri.