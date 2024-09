Nada e Perturbazione in concerto per Fabrizio De Andrè

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Prato, 6 settembre 2024 – Un omaggio in musica aDee all’album ‘La Buona Novella’ andrà in scena l’11 settembre. L’appuntamento è alle ore 21.30 a Villa Guicciardini in via Nuova per Migliana, Cantagallo, in provincia di Prato. Protagonisti sul palcoscenico saranno I, special guest. Protagonisti sul palcoscenico Tommaso Cerasuolo voce, Cristiano Lo Mele chitarre e cori, Alex Baracco basso e cori, Rossano Antonio Lo Mele alla batteria. Ospite speciale del progetto la voce graffiante di. Ipubblicano per Warner Music Italy nel 2024, in occasione del 25esimo anniversario della scomparsa diDe André, la loro rilettura live de La Buona Novella. Alla pubblicazione segue un tour della storica band pop rock torinese: in cui viene reinterpretato integralmente il concept album di De André.