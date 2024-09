MotoGP Joan Mir non gira a Misano | lo spagnolo rischia di saltare l’intero weekend

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non è iniziato nel migliore dei modi ildella Honda e soprattutto diMir. Il pilota, al secondo anno di militanza con la squadra giapponese, sta faticando non poco a trovare la strada in un contesto come quello del team HRC in grande difficoltà dal punto di vista tecnico. A Tokyo si fatica a trovare una via di sviluppo chiara e i riscontri finora sono stati assai deludenti. Prospettive molto diverse si immaginava Mir, campione del mondo dinel 2020. A complicare il tutto, anche lo stato di salute non perfetto dell’iberico. Nel primo giorno di prove del fine-settimana di, sede del 13° round del campionato, lonon ha potutore. Come riportato dai canali social della Honda, infatti, il centauro è stato colpito da una forte gastroenterite che non gli ha consentito di prendere parte alle libere e alle pre-qualifiche odierne.