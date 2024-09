Milan non solo Rabiot | svelato l’incredibile retroscena di mercato

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il mercato è ormai alle spalle ma eccoun retroscena incredibile in casa: nonnel mirino della dirigenza rossonera. La sessione estiva di calciomercato si è ormai conclusa e la testa è ormai concentrata solamente sul campo. In casa, però, gli ultimi giorni di mercato avrebbero potuto cambiare nuovamente lo scacchiere a disposizione di Paulo Fonseca. La dirigenza del club rossonero, dopo essere riuscita a portare ao Tammy Abraham cedendo in scambio Alexis Saelemaekers, avrebbe voluto aggiungere un’altra pedina per rinforzare ulteriormente il centrocampo. L’obiettivo era quello di trovare una sistemazione per Ismael Bennacer per poi cercare di affondare il colpo per un calciatore più adatto alle idee tattiche di Fosneca. Uno dei nomi maggiormente chiacchierati è stato sicuramente quello di Adrien